Москва, , 16:37 — REGNUM Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает 1 июля оптимальным днём» для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию России. Об этом она заявила в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По её словам, голосование в этот день будет возможно если на это «даст добро» Роспотребнадзор. Памфилова отметил, что ЦИК внёс существенные изменения в порядок проведения голосования с целью обеспечения принципа бесконтактности.

«Мы предлагаем провести голосование не только в день, который будет назначен, но и в течение шести дней до этого. То есть предлагаем обеспечить возможность проголосовать в течение семи дней», — сказала также председатель ЦИК.

По её словам, это позволит избежать очередей и скопления людей на участках

Ранее в ходе совещания Владимир Путин высказал против идеи о проведении парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один и тот же день.

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