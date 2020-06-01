Москва, , 16:35 — REGNUM Конституционные поправки ещё не приняты, но уже определяют ход нормативно-правовой работы в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь. И мы наблюдаем такое уникальное явление, когда правовой феномен, если хотите, поправки ещё не вступили в силу, но они уже определяют содержательное наполнение законодательства. Особенно социального законодательства», — заявила Хабриева.

По её словам, за прошедшие два с половиной месяца принято большое количество законов, указов президента и других нормативно-правовых актов, которые свидетельствуют об этом.

«Нужно сохранить устойчивость этого тренда, а для этого нужна системная основа. И в качествен таковой может быть только Конституция, а конституционные поправки не вызывают сомнений», — указала Хабриева.