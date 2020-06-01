Москва, , 16:29 — REGNUM Действующий в России с 1996 года федеральный закон о науке и не позволяет реализовать научно-исследовательский потенциал в страны, в том числе по части борьбы с эпидемиологическими вызовами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Нужен современный федеральный закон о науке, потому что действующий с 1996 года закон во многом утратил свой позитивный регуляторный потенциал. Но если не будет должной конституционной опоры, не будет и надлежащего правового регулирования и ожидаемого прорыва», — заявила Хабриева.