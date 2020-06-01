Москва, , 16:27 — REGNUM Необходимость реформы система здравоохранения, в том числе с помощью внесения поправок в Основной закон, стала очевидна в свете пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Хочу напомнить, как настойчиво предлагал доктор Рошаль в нашей рабочей группе конституционную поправку о единых правовых основах системы здравоохранения. Это было поддержано, и вот мы теперь понимаем, что такая донастройка национальной системы управления здравоохранения создаёт новые возможности для функциональной скоординированности всех медицинских служб, органиаций», — заявила Хабриева.

Такая донастройка нужна вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности, указала она.

«Вся система будет работать в рамках единого правового пространства, единого правового поля, единого государственного и, что ещё важнее, общественного контроля», — подчеркнула она.

«Теперь появляется и новый критерий оценки — это сохранение и укрепление общественного здоровья, что будет закреплено в статье 72 Основного закона. То есть востребованность именно такого подхода очень наглядно проявилось в условиях пандемии», — добавила Хабриева.