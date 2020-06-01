Москва, , 16:17 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизировалась, что даёт возможность вернуться к решению других политических вопросов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании.

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни. В том числе должны подумать о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — заявил Путин.

«За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьёзные события. И в целом — хотел бы это подчеркнуть — нам всем удалось вместе решить главную задачу, не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни — обстановка постепенно стабилизируется», — подчеркнул он.