Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Оппозиционные партии не смогут набрать большого количества голосов на выборах в парламент Грузии, и поэтому они заняли деструктивную позицию. Об этом 1 июня журналистам сказал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Он прокомментировал высказывания лидеров оппозиционных партий, заявивших, что не станут поддерживать работу над выборной реформой, если на свободу не выпустят совладельца телеканала «Мтавари архи» Григория Руруа. Он арестован по подозрению в незаконном хранении оружия.

«Они (представители оппозиционных партий, прим. — ИА REGNUM) не видят смысла в выборах, исходя из того, что одну партия из оппозиции поддерживают 12%, а другую — 3%. В таких условиях выборы потеряли для них смысл», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, требование оппозиции освободить Руруа является только поводом, чтобы повернуть процесс в деструктивное русло.

Напомним, «Грузинская мечта» обязалась провести выборную реформу до парламентских выборов уступив требованиям оппозиции, которую поддержали западные страны. Потом под этим нажимом были помилованы бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, осужденные за уголовные преступления.

Об отказе участвовать в работе по проведению выборной реформы заявили лидеры партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

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