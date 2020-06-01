Вильнюс, , 16:01 — REGNUM Второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы — военная разведка — собирается участвовать в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 1 июня, в интервью литовскому новостному агентству BNS заявил глава ведомства, полковник Ремигиюс Бальтренас.

«Военная разведка может предоставить аналитические возможности и оценку медицинского, вирусологического риска в контексте всех угроз и рисков в государственном масштабе», — заявил он.

Впрочем, главными угрозами Бальтренас повторил докоронавирусные якобы угрозы со стороны России и Белоруссии. Последние два месяца тема угрозы со стороны России и Белоруссии в Литве практически сошла на нет.

По его словам, Белоруссия «в последнее время укрепляет военное сотрудничество с Россией, а на учениях военные этих двух стран тренируются отрезать страны Прибалтики от Польши через так называемый «Сувалкский коридор».

«То недовольство, которое публично демонстрируется по поводу предполагаемых разногласий, мы как военная разведка расцениваем как один из переговорных моментов, игру, которая просто необходима президенту Белоруссии Александру Лукашенко для выживания», — сказал глава департамента.

Он также рассказал, как литовская военная разведка укрепляет свой потенциал анализа рисков, исходящих от Китая. Особенно в контексте компании Huawei участвовать в создании сети мобильной связи пятого поколения 5G.

«На сегодняшний день Китай трактуется как фактор риска. Да, в военной разведке усиливаются аналитические мощности в отношении Китая. Знание языка, экспертиза региона требуют немалых инвестиций, на сегодняшний день у нас неплохой старт, мы его развиваем. В соответствии с законом о разведке, мы даем оценку военному измерению, как известно, оборонная промышленность Китая огромна», — сказал Бальтренас.

«С военной точки зрения для Китая наше государство не является приоритетом, но у нас есть вторичные последствия через сотрудничество Белоруссии с Китаем, несколько лет назад флот России и Китая совместно находился в Балтийском море. Так что мы в таком же темпе развиваем свои аналитические мощности, чтобы иметь возможность анализировать китайский фактор риска», — добавил он.

Он также пожаловался на пропаганду и кибернетические атаки.

«Тренировки проводятся на полигоне в Пабраде, который находится недалеко от границы с Белоруссией, нам известно, что у служб безопасности и разведки Белоруссии хорошие мощности сигнальной разведки, они способны осуществлять сбор и, в случае необходимости, блокировать сигналы мобильных телефонов. Американский или германский военнослужащий это непосредственно ощущает: внезапно пропадает связь, возникают какие-то шумы», — рассказывал полковник.