Москва, , 15:58 — REGNUM Сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ могут обсудить дату предстоящего голосования с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в группе.

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По его словам, такая встреча ожидается сегодня, 1 июня.

«Присутствовать на ней будут сопредседатели и те, кто имеют отношение к общероссийскому голосованию, — заявил собеседник. — Вполне возможно, что будет обсуждаться именно дата голосования».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте поправки к Конституции поддержали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. После этого внесение изменений в Основной закон страны одобрили более 2/3 региональных парламентов в РФ.

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Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля. 25 марта на фоне ситуации с пандемией нового типа коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе этой даты.