Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Никаких изменений в правительстве Грузии на этом этапе не планируется, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в администрации правительства 1 июня.

Так она ответила на вопросы журналистов, которые намеревались задать их премьер-министру, но тот после вступительного выступления на брифинге отвечать на отдельные вопросы не стал.

«На этом этапе мы планируем только стратегические изменения в связи с коронавирусом, и ни о каких правительственных изменениях в команде обсуждение не проводится», — отрезала Тикарадзе.

Информации о вероятных изменениях в составе правительства активно распространяют оппозиционные нынешней власти телеканалы и СМИ и предполагают, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили собирается уволить нынешнего премьера Георгия Гахария, а на его место назначить именно Тикарадзе.