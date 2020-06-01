Киев, 1 июня 2020, 16:11 — REGNUM Число журналистов, которые могут напрямую задавать вопросу президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотят ограничить до 20−25, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 1 июня в интервью украинскому изданию «Вести».
С представителями других СМИ будет разговаривать глава офиса президента Украины или его заместители, отметил чиновник.
Напомним, ранее Зеленский нервно отреагировал на вопрос журналиста издания Sharij.net, которая спросила его о возможных акциях протеста с участием разочарованных избирателей президента Украины. Зеленский сначала начал говорить о погоде, о пожарах в Чернобыльской зоне, а затем сказал, что Украине не нужны перевороты.
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