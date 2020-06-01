Киев, , 16:11 — REGNUM Число журналистов, которые могут напрямую задавать вопросу президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотят ограничить до 20−25, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 1 июня в интервью украинскому изданию «Вести».

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нём должно быть 20−25 представителей СМИ, не больше — так делается в разных странах Европы, в США», — рассказал он.

С представителями других СМИ будет разговаривать глава офиса президента Украины или его заместители, отметил чиновник.

«Это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы», — добавил Тимошенко.

Напомним, ранее Зеленский нервно отреагировал на вопрос журналиста издания Sharij.net, которая спросила его о возможных акциях протеста с участием разочарованных избирателей президента Украины. Зеленский сначала начал говорить о погоде, о пожарах в Чернобыльской зоне, а затем сказал, что Украине не нужны перевороты.

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