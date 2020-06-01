Москва, , 15:54 — REGNUM Участники беспорядков в США не выступают с политическими лозунгами, а вот представители Демократической партии США пытаются разыграть расовую карту, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 1 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Что самое интересное, политических лозунгов у этих демонстрантов нет. Политические лозунги есть в информационном пространстве, — сказал он. — Демократы разжигают именно расовую карту. Протестующие не выходят с политическими плакатами. И тут нужно понимать, что забыли о социально-экономической проблематике. Почти 40 миллионов безработных. Те противоречия, которые есть в американском обществе, та стратификация никуда не делись. И пандемия и этот случай (смерть чернокожего американца Джорджа Флойда — прим. ИА REGNUM) стали триггером».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за время происходящих в последние дни в США уличных беспорядков арестованы около четырех тысяч человек.