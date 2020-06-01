Москва, , 15:55 — REGNUM Североатлантический альянс наращивает инфраструктуру ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Об этом сообщил 1 июня на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он добавил, что остаются в силе все озабоченности, связанные с возможным размещением там ракет «Томагавк».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года НАТО объявило о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore на румынской базе Девеселу. Строительство базы наземной системы противоракетной обороны США Aegis Ashore идёт также в польском населённом пункте Редзиково.

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