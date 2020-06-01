Киев, , 16:13 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает планы правительства Украины касательно тарифов на газ и электроэнергию, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе», — рассказал он.

Министр отметил, что в данный момент Украина и МВФ не обсуждают тарифы на электроэнергию.

Напомним, в МВФ требуют от Украины, в частности, выровнять тарифы на газ для населения и промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов проанализировал меморандум Украины и МВФ и пришёл к выводу, что страна превращается в «обречённую территорию».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина превращается в «обречённую территорию» — Портнов