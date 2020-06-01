Уфа, , 16:03 — REGNUM Закон, согласно которому Государственный комитет Башкирии по торговле и защите прав предпринимателей наделяется правом устанавливать ограничения при продаже алкоголя, принят в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Государственного Собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный закон позволит более мягко регулировать ограничения времени, места и условия продажи алкоголя на территории региона.

Например, если в одном муниципальном образовании будет проходить празднование какого-то события районного масштаба и будет принято решение ограничить в этот день продажу алкоголя, то сотрудники госкомитета по торговле смогут ввести запрет на торговлю только в этом районе.

По словам председателя госсобрания Константина Толкачева, некоторые муниципальные образования неоднократно изъявляли желание стать территориями без алкоголя. Этот закон сможет реализовать эти стремления.

Сообщается, что текст принятого закона был передан на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Предполагается, что в силу он ступит 1 июля текущего года.

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