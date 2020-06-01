Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Для защиты Тайваня США должны передать ему ядерное оружие средней дальности, с помощью которого Тайбей сможет сдержать нападение со стороны Китая, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье, опубликованной 31 мая в The National Interest.

По словам Рубина, председатель КНР Си Цзиньпин «вышел на тропу войны», поскольку он отказался от положений Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, он поспособствовал крупнейшему с 1962 года военному кризису с Индией, организовал массовые преследования уйгуров и развернул активное строительство искусственных островов в Южно-Китайском море. Теперь же официальные власти КНР говорят о возможности проведения военной операции против Тайваня.

«Власти в Тайване не могут позволить себе относиться к китайским угрозам несерьезно», — указал аналитик, отмечая, что западные страны и отдельные азиатские государства готовы оказывать Тайбею лишь риторическую поддержку в ответ на китайскую агрессию.

«И хотя ВМФ США будут по-прежнему находиться в Южно-Китайском море с тем, чтобы продемонстрировать свою приверженность принципам свободы морского движения в международных водах, Пентагон попросту не готов идти на риск войны с Китаем для того, чтобы не дать тому оккупировать архипелаг Скарборо Шол или Риф Мисчиф, не говоря уже об островах Пэнху или Тайване», — замечает аналитик.

Поскольку китайские власти «открыто и с радостью» разрывают в клочья тот либеральный миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, вполне возможно, что пришло время Вашингтону и Тайбею показать Пекину, что такой курс чреват для него большими проблемами. Добиться этого Рубин предлагает с помощью включения Тайваня в число обладающих ядерным оружием стран.

По мнению автора, если Тайвань начнет развивать свою ядерную программу с нуля, он может стать объектом китайской агрессии. Если же передать под их контроль ядерное оружие средней дальности, тогда у Тайбея появится достаточно мощный инструмент сдерживания для поддерживания стабильности в Тайваньском проливе. Кроме того, таким образом Вашингтон сможет снять с себя бремя разворачивания большого числа авианосных групп в случае нападения Китая на Тайвань.

«Вашингтону пришло время принять непростые решения. Если Китай проглотит Тайвань так же, как Гонконг, невелика вероятность того, что этого ему хватит», — подчеркнул американский эксперт, указав на то, что на фоне экономических трудностей китайское руководство может пойти на более активные притязания в Юго-Восточной Азии, Восточно-Китайском море и Тихоокеанском регионе.

И хотя, заключает Рубин, включение Тайваня в клуб государств, обладающих ядерным оружием, станет ударом по духу Договора о ядерном нераспространении, ни одна страна не должна жертвовать свободой своих 24 млн граждан ради сохранения порядка, который с лёгкостью и при бездействии международного сообщества разрушает Китай.