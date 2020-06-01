Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Подробности предстоящего общественного обсуждения выборной реформы 1 июня рассказал председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии Гурам Мачарашвили. Он выступил на грузинском «Общественном телевидении».

«Общественность знает, что формат из-за распространения COVID-19 в мире и в Грузии изменился. С учетом рекомендаций нашей системы здравоохранения, обсуждение будет осуществляться с помощью телекоммуникаций», — сказал Мачарашвили.

Он добавил, что первое обсуждение пройдет на «Общественном телевидении» 4 июня. Жители Грузии смогут заранее задать свои вопросы. Каким образом их можно будет отправить, на телеканале обещают сообщить 1 июня с 22:30 по местному времени (21:30 мск).

Напомним, выборную реформу, которая предусматривает снижение в парламенте количества депутатов по мажоритарным округам, правящая партия «Грузинская мечта» проводит по требованию оппозиции. В оппозиционных партиях заявляют, что не поддержат реформу, если ранее не будет выпущен на свободу один из владельцев телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа.

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