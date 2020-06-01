Москва, , 14:58 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением изменить систему здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Предлагается упразднить Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава. Также предлагается централизация управления здравоохранением в том числе за счёт создания подведомственной правительству государственной корпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций.

«Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников», — приводит аргументы Миронов в письме к Путину.