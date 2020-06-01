Бишкек, , 14:50 — REGNUM Первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на пограничном пропускном пункте «Чечме-Автодорожный» в Баткенской области. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Высокопоставленные чиновники обсудили произошедший накануне конфликт между жителями приграничных сел, в результате которого пострадали 25 киргизстанцев, из которых двое оказались в реанимации с тяжелыми травмами.

Боронов и Арипов договорились о совместном расследовании произошедшего пограничного инцидента и урегулировании возникшей между гражданами Киргизии и Узбекистана конфликтной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2020 года на границе Киргизии и Узбекистана произошел конфликт между жителями киргизского села Чечме и узбекского села Чашма, во время которого они начали бросать друг в друга камни. Поводом для перепалки послужил вопрос принадлежности родника, проходящего между этими населенными пунктами.