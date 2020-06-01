Киев, , 14:41 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в очередной раз заявил о необходимости внесения изменения в действующий на Украине закон о государственном языке, сообщил 1 июня парламентский телеканал «Рада».

Разумков отметил, что речь идёт не о введении второго государственного языка, однако есть вопросы, которые должны учитывать интересы всех жителей Украины. В частности, должна быть учтена позиция Венецианской комиссии по данному закону.

Спикер Рады рассказал, что законопроект, внесённый депутатами Максимом Бужанским и Олегом Волошиным, предусматривающий возможность выступать в Раде на русском языке, ещё не был рекомендован к рассмотрению парламентом.

Отметим, у стен Верховной рады собрались представители «Движение сопротивления капитуляции». По их словам, «атаки власти на закон о государственном языке — это ещё одно проявление капитуляции перед Россией».

Протестующие принесли Разумкову лапти. Они также держали плакаты с надписями «Не чтишь мову — едь в Ростов» и «Язык до Ростова доведёт». Данные слоганы являются отсылкой к бегству экс-президента Украины Виктора Януковича, который после путча в Киеве в 2014 году сбежал в Ростов-На-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Вадим Карасёв признал, что русский язык на Украине не может быть языком национального меньшинства, поскольку это «меньшинство» насчитывает десятки миллионов человек.

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