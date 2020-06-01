Душанбе, , 14:31 — REGNUM Приглашение на парад Победы 24 июня в Москве принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Участие главы государства подтвердили в исполнительном аппарате, сообщает 1 июня РИА Новости.

Приглашение российского лидера Владимира Путина было принято по дипломатическим каналам. На сегодняшний день стороны прорабатывают организационные вопросы поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня в Москве. Владимир Путин пригласил на парад всех лидеров стран Содружества независимых государств.

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