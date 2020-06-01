Варшава, , 14:29 — REGNUM С 15 июня министерство национальной обороны Польши начинает программу военной подготовки для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом 30 мая объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мне известно, что вирус вызвал потерю работы, в связи с этим сегодня я принял решение возобновить и активизировать военную подготовку. Мы готовы обучить до 20 тысяч человек. Приоритетом являются люди, которые потеряли работу в результате коронавируса», — передаёт слова министра «Польское радио».

Как пояснил Блащак, будут две формы подготовки. Первая касается тех, кто уже проходил службу, и является резервистом.

«Обучение, конечно же, оплачивается. Кроме того, мы предлагаем более 3 тысяч злотых (750 долларов — ред.), мы также гарантируем проживание и питание», — добавил он.

Вторая форма обучения касается тех людей, которые прежде не имели никакого отношения к армии.

«Это предложение, адресованное в первую очередь лицам, потерявшим работу, до трех месяцев будет выплачиваться более тысячи злотых (250 долларов — ред.) в месяц, и 2,5 тысячи злотых (625 долларов — ред.) единовременно. Мы также гарантируем проживание и полный пансион», — сказал министр.

«В отношении тех, кто впервые имеет дело с Войском Польским, мы рассчитываем на то, что они решат связать свое профессиональное будущее или с оперативными войсками, или с войсками территориальной обороны», — добавил Мариуш Блащак.

В своей речи министр упомянул, что, когда партия «Право и Справедливость» в 2015 году пришла к власти, численность польских вооружённых сил составляла 95 тысяч человек, сейчас их численность, вместе с войсками территориальной обороны, превышает 131 тысячу человек.