Варшава, , 14:20 — REGNUM Школьники Польши могут возобновить обучение в обычном режиме, прерванное из-за пандемии коронавируса, с сентября текущего года. Об этом 1 июня рассказал на пресс-конференции в пятницу министр национального образования страны Дариуш Пионтковский.

«К сожалению, мы остаемся в режиме эпидемии», — заявил польский министр о возможности возобновления нормальной работы школ в ближайшее время и уточнил, что «физически полных классов» в школах до каникул уже не будет.

«Мы надеемся, что это будет возможно с сентября текущего года», — отметил Пионтковский.

Также он добавил, что в настоящее время возможны только консультации учеников и занятия с небольшими группами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество новых носителей коронавируса в Польше за последние сутки увеличилось на 202 и приблизилось к 24 тысячам человек.