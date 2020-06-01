Москва, , 14:03 — REGNUM В Госдуме обвинения России в организации протестов в США назвали фантомными болями экс-советника экс-президента США, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Обвинения в адрес России в организации акций протеста в США — фантомные боли экс-советника Обамы. В Вашингтоне снова пытаются использовать фактор внешнего врага для переключения внимания населения от собственных проблем. И снова это происходит с помощью механизма фейкмейкерства», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Искать организаторов американских протестов в России все равно, что обвинять в пандемии Китай, сравнил парламентарий.

Он также вспомнил о двойных стандартах.

«Протестующих против расовой дискриминации в США официальные американские власти называют бунтовщиками, в то время как участники несанкционированных демонстраций в других странах — будь то Китай или Россия — для них герои и борцы за демократию», — рассуждает глава комитета.

Заявление бывшего советника американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности Москвы к организации беспорядков в США, связанных с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, являются грязной информационной манипуляцией, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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