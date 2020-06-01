Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Выборная реформа, которую в Грузии планирует провести правящая партия «Грузинская мечта», нужна не властям, а оппозиции. Такое заявление 1 июня сделала министр юстиции страны Тея Цулукиани на брифинге, сообщает интернет-издание Sova.news.

Глава ведомства прокомментировала угрозы со стороны представителей оппозиционных партий, которые заявили, что не поддержат выборную реформу, если не будут выполнены все требования. Министр напомнила, что изменения схемы голосования было начато по требованию оппозиции.

«Это те изменения, которые нам не нужны, это изменения, которые нужны оппозиции, и, согласно договоренности, мы их осуществим. <…> Благодаря им, оппозиция хоть как-то попадет в парламент», — заявила Цулукиани.

Напомним, ранее один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, заявил, что его соратники не поддержат избирательную реформу, если из-под ареста не выпустят обвиняемого в незаконном хранении оружия одного из владельцев телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Похожие заявления делали представители других оппозиционных партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Европейской Грузии» назвал условие поддержки выборной реформы

Читайте развитие сюжета: В Грузии рассказали, в каком формате будет обсуждаться выборная реформа