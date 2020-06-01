Москва, , 14:04 — REGNUM Российское руководство пока не может отреагировать на инициативу президента США Дональда Трампа об участии России в саммите G7. Сведений для этого слишком мало, сообщил 1 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин приветствует диалоги во всех направлениях, однако в данном случае для реакции на инициативу нет достаточной информации. Кремлю не известны детали предложения Трампа и то, является ли оно официальной инициативой.

Пока остаётся много вопросов о составе участников мероприятия, повестке для и прочем, добавил Песков и привёл «Большую двадцатку» в качестве примера весьма комфортных и эффективных международных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию на саммит «Большой семёрки» в сентябре 2020 года.

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