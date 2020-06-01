Москва,
1 июня 2020, 13:51 — REGNUM
Лучше вообще не проводить голосования по поправкам к Конституции, чем профанировать это голосование, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 июня, комментируя информацию об инициативах Центризбиркома.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что
ЦИК намерен
предложить упрощение порядка голосования по
поправкам к Конституции, а именно — разрешить
выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Кроме того, может быть предложено
проводить надомное и досрочное голосование без уважительных причин, чтобы
обеспечить явку в условиях ограничений, связанных с эпидемией.
«Изначально, когда все стали намеренно избегать слова «референдум» и заговорили о проведении «общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию, стало понятно, что речь идёт не об акте непосредственного осуществления народом своей власти, которой он наделён в соответствии со статьёй 3 Конституции России, а о чём-то другом. Но выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования, проводить голосование, где заблагорассудится, — это уже что-то запредельное!
Обеспечивать явку в случае подобных голосований должны не поблажки в процедуре, а смысл дела, интерес к нему граждан. Устроители, видимо, полагают или знают по опросам, что этот интерес утерян. Тогда лучше вообще не проводить голосования, чем вот так его профанировать. И самим ведь стыдно будет, и при всём спокойном отношении к мнению из-за рубежа, не хочется, чтобы над нами смеялись, причём обоснованно смеялись, по такому серьёзному поводу.
Ну, а если уж так хочется «отбыть номер» и отчитаться, что голосование «за всё хорошее против всего плохого» прошло, то почему бы не предложить гражданам России в знак согласия с поправками в течение шести дней просто один раз поднять руку. С подсчётом можно не заморачиваться, поскольку серьёзно считать те голоса, которые будут собраны без паспортов, на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах», тоже смысла не имеет», — отметил Михаил Демурин.