Бейрут, , 13:48 — REGNUM В Ливане продолжают смягчать ограничения, введённые в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно заявлению регионального МВД, с 1 июня будет сокращён комендантский час. Он будет действовать с 00:00 до 05:00.

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Так, в этой связи свою работу смогут продлить частные предприятия, в том числе магазины, кафе, рестораны и парикмахерские. При этом обязательным остается ношение масок на улице и в транспорте.

Также с понедельника в штатном режиме начали работать все государственные учреждения, открылись пляжные комплексы, отели и торговые центры.

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А вот решение по открытию школ и университетов пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университет Джонса Хопкинса на 1 июня, в Ливане коронавирус подтвердился у 1220 человек. При этом 712 пациентов с COVID-19 выздоровели, 27 человек скончались.