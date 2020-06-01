Белград, , 13:47 — REGNUM Если Сербия не развяжет «косовский узел», для нее не найдется места в Евросоюзе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 31 мая.

Отвечая в эфире телеканала «Прва» на вопрос, насколько реально достижение соглашения с Приштиной, Вучич отметил, что Сербия находится в сложном положении и что население страны должно понимать, что «в 1999 году (после бомбардировок Югославии — ИА REGNUM) мы пережили поражение». Также президент напомнил, что в марте 2004 года косовские сепаратисты устроили антисербский погром в Косово и Метохии, а в 2008 году, кода Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость, со стороны Белграда не последовало никакой острой реакции.

«Ситуация сложная, и поэтому мы должны постараться сохранить мир и экономическое процветание, нам нельзя поставить под угрозу наши устремления. Нам удалось построить такую Сербию, которая пользуется авторитетом и защищает свои интересы. Об этом говорит и позиция сербского народа Косово и Метохии. Я не вижу, о чем и как мы может договориться, нам надо решать проблемы, но когда я спрашиваю, каким вторая сторона видит решение, я слышу в ответ всего лишь то, что нельзя допустить изменения границ. Они, наверное, ожидают, что мы от всего откажемся», — сказал Вучич.

Также президент Сербии отметил, что в Европе произошло «перераспределение экономической мощи», и что «одна европейская страна» стала намного сильнее других. По его мнению, этот факт отразится и на косовской повестке дня.

«Тут происходит конфликт двух западных стран, потом конфликт в Приштине. Посмотрим к чему все это приведет. Мы готовы вести переговоры, но я не оптимист по поводу достижения договоренности. Ситуация изменилась, а наше дело — подстраиваться и защищать Сербию», — отметил Вучич.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил о том, что соглашение между Белградом и Приштиной не будет подписано до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, «принимая во внимание текущую ситуацию, пандемию и кризис в Приштине». При этом он отметил, что действующий президент США Дональд Трамп — лучший кандидат на пост президента для реализации сербских интересов, поскольку он выступает за достижение компромисса в интересах обеих сторон.