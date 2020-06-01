Москва, , 13:53 — REGNUM Россия не имеет отношения к происходящим в США беспорядкам, связанным с гибелью темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом заявил 1 июня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в США. Однако всё происходящее является внутренним делом этой страны, российская сторона никогда не вмешивались в американские дела и не собирается делать этого сейчас, заявил Песков.

Представитель Кремля назвал инсинуациями слова бывшего советника экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая заподозрила Москву в причастности к беспорядкам. Подобные измышления не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сьюзан Райс предположила, что беспорядки разжигают экстремисты, которые руководствуются неким планом, взятым «прямо из русского сборника пьес».

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