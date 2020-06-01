Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Посол Польши в Вашингтоне Пётр Вильчек выразил своё возмущение осквернением памятника Тадеушу Костюшко, стоящего неподалёку от Белого дома. Акт вандализма произошёл в ходе беспорядков, проходящих в столице США после убийства полицией в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает «Польское радио».

"Я чувствую отвращение и потрясён актом вандализма, совершённым в отношении памятника Тадеушу Костюшко в Вашингтоне, округ Колумбия, герою, который боролся за независимость Польши и США. Я призываю Белый дом и National Park Service восстановить памятник в его прежнее состояние», — написал посол Польши в своём Твиттере.

Памятник герою войны за независимость США Тадеушу Костюшко, стоящий в парке Лафайет недалеко от Белого дома в Вашингтоне, был разрисован антиправительственными лозунгами в ходе беспорядков в воскресенье, 31 мая. Демонстранты взрывали петарды, разожгли костёр посреди улицы и поджигали полицейские автомобили. Момент осквернения памятника попал на видео.

«Тадеуш Костюшко уже никогда не будет прежним после этих протестов», — иронически написала разместившая видео журналист Стефани Менцимер.

Польский шляхтич Тадеуш Костюшко (1746 — 1817) принимал активное участие в войне за независимость Соединённых Штатов (1775−1783), за что признан национальным героем США. Во время польского восстания против Российской Империи в 1794 году он был пленён, и освобождён после принесения присяги на верность императору Павлу Первому. После освобождения он отказался от присяги и вернул пожалованные ему деньги.