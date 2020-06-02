Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 2 июня, Совфед обсудит ситуацию на рынке труда, а также примет решения по поддержке граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

В Совфеде состоится «правительственный час» с участием главы Минтруда Антона Котякова, он ответит на вопросы сенаторов о перспективах занятости населения.

Также Совфед обсудит законы о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также о выплатах гражданам, устанавливаются особенности возврата денег за билеты, включая авиаперелеты, а также возврата денег за туры. Предполагаются также налоговые льготы и преференции.

Кроме того, в повестке заседания — скандальный закон о едином регистре жителей России, который будет вести ФНС, а также закон о переносе в Россию судов находящихся под санкциями, как США, так и других государств, включая Украину.

Также в фокусе внимания верхней палаты парламента — закон о борьбе с пиратским контентом в приложениях для гаджетов.