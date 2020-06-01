Белград, , 13:38 — REGNUM Правительство сепаратистского Косово начало применять принцип «взаимности» в отношениях с Белградом. С контрольного пункта Мердаре 31 мая был возвращен грузовик с товаром из центральной Сербии, потому что в сопроводительных документах не упоминалась «Республика Косово».

По решению сепаратистского правительства, с сербскими предприятиями нельзя торговать, если в документации, которая прилагается к продукции, нет упоминания «Республики Косово».

Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак высказал разочарование новыми «мерами взаимности», которое применило правительство в Приштине. На своей странице в «Твиттере» Лайчак подчеркнул, что «такие односторонние шаги подрывают диалог о нормализации отношений».

«Эти меры нужно сразу отменить», — процитировал телеканал РТС слова Лайчака.

Президент сепаратистского Косово Хашим Тачи назвал решение премьер-министра в отставке Альбина Курти о внедрении принципа «взаимности» в отношениях с Белградом очередным «патриотическим обманом».

«Решением о так называемой «взаимности» Курти продолжил шаги, которые противоположны требованиям и ожиданиям США и ЕС, рискуя потерять все то, чего мы достигли и построили за последние два десятилетия», — написал Тачи на своей странице в «Фейсбуке».

Тем временем премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград будет «бороться дипломатическими средствами» за то, чтобы ситуация в связи с новыми односторонними шагами Приштины разрешилась.

Напомним, что ранее уходящий с должности премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил о необходимости заменить стопроцентные торговые пошлины на товары из Белграда, которые действовали с ноября 2018 года, «принципом взаимности». По словам Курти, если на сербских товарах как страна производителя значится Республика Сербия, тогда и в качестве «страны», в которую товар экспортируется, должна фигурировать «Республика Косово».