Москва, , 13:41 — REGNUM Российское правительство должно подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы РФ. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 22 мая, сообщает 1 июня пресс-служба Кремля.

Предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы должны быть подготовлены до 10 июня.

Минздраву поручено обеспечить сохранение резерва коечного фонда, подготовленного для больных COVID-19. Это необходимо на случай, если число таких больных вновь будет расти.

Кроме того, Минздраву нужно обеспечить возобновление плановой работы медучреждений по оказанию и первичной, и специализированной медицинской помощи населению, включая высокотехнологичную помощь.

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