Ярославль, , 13:19 — REGNUM Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко стал победителем предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы России по 194 избирательному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском региональном отделении партии.

Андрей Коваленко Yarregion.ru

Дополнительные выборы должны состояться в сентябре 2020 года. Всего в праймериз принимали участие 9 кандидатов, серьезных конкурентов у Коваленко не было. Голосование проходило в электронном виде, в нем приняли участие 11 430 человек.

Официальные итоги будут подведены 1 июня, по данным источника ИА REGNUM, Коваленко набрал около 85% голосов. Олимпийский чемпион Андрей Коваленко является депутатом Ярославской областной думы и председателем профсоюза игроков КХЛ.

Победа в праймериз совпала с обвинениями в адрес Коваленко со стороны чемпиона мира по хоккею Алексея Терещенко. В интервью «Спорт24» Терещенко назвал Коваленко «предателем и штрейкбрехером» за поддержку введения «потолка зарплат» для хоккеистов КХЛ. Терещенко предложил членам профсоюза переизбрать председателя.

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