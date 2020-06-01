Москва, , 13:07 — REGNUM Заявление бывшего советника американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс не имеют под собой никаких оснований, они являются ошибочными. Об этом сегодня, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Какие-либо инсинуации как та, о которой вы упомянули, конечно же являются абсолютно неправильными, ошибочными», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он высказал уверенность, что «подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, за яростными протестными акциями в США может стоять Россия.

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Она подчеркнула, что не удивится, узнав, что «русские подстрекали» с помощью социальных сетей некоторых экстремистов, которые есть среди негодующих по поводу жестокого убийства американским полицейским задержанного афроамериканца. При этом, как обычно это делает американская сторона, никаких доказательств к своим обвинениям она не предоставила.