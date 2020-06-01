Минск, , 13:06 — REGNUM «По моему мнению, среди представленных претендентов на пост президента Белоруссии пророссийских нет», — заявил ИА REGNUM член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Оценивая ход президентской кампании в другой части Союзного государства России и Белоруссии, эксперт отметил: из 15 допущенных к сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты нет ни одного сторонника воссоединения с Россией. При этом «у Валерия Цепкало были некоторые порывы, которые можно очень осторожно оценить как элементы западнорусской (пророссийской) риторики, но я абсолютно не верю в то, что его политика в случае избрания будет соответствовать этой риторике», отметил Безпалько.

«Проблема нынешней Белоруссии и её политического класса — неэффективная экономическая модель и недоговороспособность действующего президента. Поэтому на его фоне выигрышно с точки зрения российских элит выглядит любой кандидат, который трезво оценивает состояние белорусской экономики и демонстрирует способность к переговорам и к достижению разумных компромиссов», — считает эксперт.

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Безпалько обратил внимание: «Со стороны Лукашенко в адрес России слышны пока одни лишь требования и упреки, перемежающиеся маргинальной лексикой. У него был шанс перезапустить политические процессы и экономику — опять превратиться в одного из символов интеграции, получить новые экономические бонусы и преференции, существенные скидки на углеводороды и т. д. Он этот шанс упустил, показал себя политиком, который ведёт себя непредсказуемо. Политиком, заявлениям которого нельзя верить ни на йоту, политиком, который всегда готов предать. Как можно доверять такому лидеру?».

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«Поэтому Москва дистанцировалась от выборов в Белоруссии и ожидает его результатов с поистине олимпийским спокойствием. Кто бы ни выиграл выборы, хуже уже не будет», — резюмировал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

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