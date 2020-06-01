Берлин, , 13:04 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в данный момент является «неправильным сигналом в неподходящее время». Такое мнения 1 июня высказал министр иностранных Германии Хайко Маас изданиям медиагруппы Funke.

«Решение президента США Дональда Трампа прекратить сотрудничество с ВОЗ — это неправильный сигнал в неподходящее время», — заявил глава МИД ФРГ.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, во время борьбы с пандемией коронавируса необходимо сотрудничество на международном уровне, а не «односторонние национальные шаги».

Кроме этого, Маас отметил, что для победы над новым заболеванием требуется совместный сконцентрированный ответ всех государств и ООН, при сильной ВОЗ, выступающей в этом вопросе в центральном качестве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ввиду отказа ВОЗ от проведения требуемых реформ, США прекращают отношения с данной организацией и «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения».