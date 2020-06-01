Бишкек, , 12:56 — REGNUM Судья Марат Сыдыков, председательствующий на судебном процессе по делу о штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, распорядился поместить экс-главу государства в клетку, поскольку он проходит в качестве обвиняемого в совершении тяжкого преступления, передает «Kaktus.media».

Атамбаев отказался, а его адвокаты выразили возмущение, назвав распоряжение «необоснованным», и потребовали отвода судьи Сыдыкова.

В итоге судья удалил Алмазбека Атамбаева из зала судебных заседаний до окончания судебного разбирательства.

ИА REGNUM напоминает, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и его сторонники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Покушение на убийство», «Взятие заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти» — из-за того, что оказали сопротивление милиции и спецназу госкомитета нацбезопасности, пытавшихся задержать экс-главу государства.

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