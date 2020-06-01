Москва, , 12:56 — REGNUM В вопросе голосования по поправкам в Конституцию наиболее авторитетное мнение принадлежит Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 1 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, не приведет ли предложенное упрощение голосования к фальсификации при голосовании. «Я не хотел бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии», — отметил Песков.

Напомним, 1 июня 2020 года газета «Коммерсант» написала, что ЦИК планирует упростить голосование по поправкам в Конституцию. Бюллетени избирателям предлагается выдавать без внесения паспортных данных в список участников голосования.

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