Киев, , 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.

«Во вторник, 2 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия. Участие в визите также примет руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак», — сказано в сообщении.

В составе делегации также присутствуют министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и другие чиновники.

Стороны намерены, в частности, обсудить ситуацию в Донбассе, выполнение решений последнего саммита в «нормандском формате», а также борьбу с пандемией COVID-19.

Запланированы встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена повторять слова о сохранении антироссийских санкций, поскольку ФРГ является гарантом выполнения Украиной Минских соглашений. При этом, у Германии нет того влияния на Украину, которое есть у США и заставить украинскую сторону выполнять договорённости Меркель не может.

Читайте также: ФРГ упустила ситуацию на Украине, и та перешла под контроль США — политолог