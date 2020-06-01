Москва, , 12:50 — REGNUM Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан. Об этом сегодня, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля добавил, что на официальные делегации других государств, которые получили приглашение и будут участвовать в параде Победы на Красной площади 24 июня, режим закрытой границы распространяться не будет.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, — подчеркнул Песков. — Поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России по открытию границ с другими странами на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.

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Напомним, Россия с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта границы с РФ по решению властей были закрыты полностью.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пока никаких обсуждений о сроках открытия границ РФ и отмены запрета на въезд на территорию страны для граждан иностранных государств после окончания пандемии коронавирусной инфекции не ведётся.

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