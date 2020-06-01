Великий Новгород, , 13:00 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин своей поправкой в указ о режиме повышенной готовности разграничил муниципальные образования региона на три зоны, в зависимости от степени поражения коронавирусной инфекцией. Ограничения и запреты будут действовать и постепенно отменяться с учетом того, к какой зоне относится тот или иной район, по «принципу светофора» — «зелёной», «жёлтой» или «красной».

Напомним, точно такой же принцип в отношении действия и отмены ограничительных мер во время пандемии уже действует в соседней Ленинградской области, он показал свою эффективность и понятность для населения.

Как сообщили 1 июня в пресс-центре правительства Новгородской области, в первую или «красную» зону (с наибольшим распространением коронавируса) вошли городской округ Великий Новгород, Маловишерский, Новгородский, Чудовский, Шимский муниципальные районы. Здесь остаются в силе почти все ранее введенные меры.

Большее количество послаблений допущено в муниципалитетах второй («желтой») зоны. В нее вошли Любытинский, Боровичский, Демянский, Валдайский, Крестецкий, Пестовский, Окуловский, Старорусский муниципальные районы, Хвойнинский, Солецкий муниципальные округа.

Заметнее всего послабления в муниципалитетах из третьей («зеленой») зоны: Батецкий, Поддорский, Парфинский, Холмский, Мошенской муниципальные районы, Марёвский, Волотовский муниципальные округа.

Например, организациям общественного питания в «зеленой зоне» уже разрешено оказание услуг сезонными (летними) кафе при условии обеспечения расстояния между столами не менее полутора метров.

«Муниципалитетам из «желтой» зоны для этого потребуется выход дополнительного указа. Правила же для муниципалитетов из «красной» зоны остаются прежними — только организация питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена, а также оказания услуг общественного питания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов», — разъяснили в областной администрации.

Точно так же, по «принципу светофора», будет регулироваться деятельность торговых центров и комплексов, рынков и ярмарок, фитнес-центров и спортивных клубов, библиотек, учреждений культуры.

При этом на всей территории всей Новгородской области разрешено свободное посещение парков и религиозных объектов, при обязательном использовании средств индивидуальной защиты и сохранении безопасной дистанции.

По данным областного оперативного штаба на утро 1 июня, за последние сутки в Новгородской области выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее их количество за всё время пандемии достигло 1353 случаев. Переболел коронавирусом и выписан 391 пациент, восемь человек скончались. Под наблюдением находятся 2260 жителей области.

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