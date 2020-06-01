Минск, , 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком заявил, что никаких «майданов» в республике не будет, сообщает 1 июня Белта.

По словам белорусского лидера, государственная безопасность является основой основ.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также предупредил всех, «кто нас услышит, всех этих «майданутых», что «майданов» в республике не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Белоруссии заявили, что ситуация накануне президентских выборов в стране серьёзно накаляется. Причём речь идет не о разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства, а о спланированных, подготовленных акциях, сообщили в ведомстве.

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