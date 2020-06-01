Москва, , 12:41 — REGNUM Международные телефонные разговоры включены в график российского президента Владимира Путина на 1 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что 1 июня, в Международный день защиты детей, у президента состоится встреча с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями в режиме телеконференции. Такие встречи в этот день стали традицией.

Во второй половине дня у главы государства возможны другие мероприятия. Кроме того, в течение дня состоятся два международных телефонных разговора, добавил представитель Кремля.