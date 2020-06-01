Москва, , 12:52 — REGNUM Обвинения России в причастности к беспорядкам в США, связанным с убийством полицией темнокожего мужчины, являются грязной информационной манипуляцией. Так охарактеризовала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее бывший советник экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Россия якобы может стоять за организацией протестов в штате Миннесота. По её версии, через соцсети были активизированы действия экстремистов, в силу чего возмущение людей гибелью афроамериканца переросло в погромы.

По словам Захаровой, ранее однопартийцы Райс придумали «глупейшую концепцию обвинения России во всем, что им не нравится». Теперь Райс пытается вновь прибегнуть к «грязным методам информационной манипуляции», сделав фейковое заявление и не предъявив ничего в подкрепление своих слов.

«Ваше интервью Си-эн-эн — это и есть пропаганда», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, в результате действий полицейских скончался 46-летний Джордж Флойд. Связанный с его гибелью протест перерос в погромы и беспорядки и распространнился за пределы штата. В ряде регионов США введен режим комендантского часа.

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