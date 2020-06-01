Вашингтон, , 12:34 — REGNUM

Участие в заседании «Группы семи» России, Индии, Южной Кореи и Австралии не добавило бы эффективности этой группе, такой жест был бы сугубо театральным, ведь без участия Китая крупные дела общемирового значения делать невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 июня, комментируя инициативу Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, президент США, по некоторым данным, намерен перенести саммит G7 на сентябрь 2020 года и пригласить на него представителей еще четырех стран — России, Южной Кореи, Индии и Австралии.

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«Выдвинув своё предложение по формату проведения очередного саммита «Группы семи», Дональд Трамп вновь продемонстрировал основные черты своей внешней политики: дилетантство, спонтанность, пренебрежение к позиции союзников и тем более — других государств планеты, волюнтаризм.

Насчёт союзников всё понятно: эта идея ни с кем из них точно не была проговорена, а их отношение к данному предложению — во всяком случае, в части, касающейся России, — точно будет отрицательным. Трампу всегда не нравилось, что он как президент США (самих США!) не может распоряжаться форматом «Группы семи» во всех случаях, и уж став председателем, он решил наверстать упущенное. Вышло неумно.

Формат «Группы семи» теряет эффективность, тут с Трампом можно согласиться, но нельзя сказать, что он неэффективен. В случае сплочённости входящие в «Семёрку» государства могут серьёзно влиять на мировую политику. Сплочённость, однако, падает, и виной тому, в первую очередь, политика США.

Есть ли действительно основания считать, что участие в заседании «Группы семи» России, Индии, Южной Кореи и Австралии добавит ей эффективности? На мой взгляд, никаких. Наоборот, это был бы сугубо театральный жест, который не принёс бы ничего, кроме понижения авторитета данных стран, да и самой «Семёрки» тоже. Без участия Китая крупные дела общемирового значения в современном мире делать невозможно, — это понятно всем. Всем, кроме Дональда Трампа.

Более эффективным, чем «Семёрка», международным форумом является «Большая двадцатка». В неё, кстати говоря, входят не только все страны — участники «Семёрки», но и те страны, которые Дональд Трамп хочет пригласить на саммит. Хочешь повысить эффективность своего влияния на мировые дела, активнее работай в «Двадцатке»! Но нет, ненависть к Китаю затмевает глаза.

И, наконец, о нашей стране. Сказано же было президентом России западным лидерам: я приглашал вас в Москву, когда мы общались в формате «Восьмёрки», вы отказались приехать; если хотите продолжить отношения, то начать надо со встречи в Москве. Некоторые западные руководители об этой позиции, уверен, помнят, но Трампу она безразлична, и это показательно.