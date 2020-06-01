Москва, , 12:34 — REGNUM Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Закон должен вступить в силу до 2026 года, единовременно вступления в силу норм не будет, это связано в том числе с готовностью регионов, отметили в правительстве.

Регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

Всего в системе будет 30 видов сведений.

Совфед обсудит вопрос на заседании 2 июня.

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