Минск, , 12:34 — REGNUM Александр Лукашенко знает, откуда дуют ветры, угрожающие суверенитету постсоветской Белоруссии. Об этом он заявил сегодня, 1 июня, принимая с докладом председателем Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика.

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Белоруссию ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — сообщил Лукашенко главе КГБ Белоруссии.

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«Государственная безопасность — основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», — заявил руководитель постсоветской республики.

Отметим, в последние годы Лукашенко неоднократно обвинял Россию в покушении на суверенитет и независимость Белоруссии. В ходе нынешней президентской кампании на пост президента не претендует ни один пророссийски настроенный кандидат.

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