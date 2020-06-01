Москва, , 13:09 — REGNUM Предприятия туристической отрасли в России могут начать оказывать дополнительные услуги без увеличения стоимости отдыха. Об этом 1 июня заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков во время онлайн-конференции, выдаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, по мере выхода из режима самоизоляции, у граждан появляются новые требования к работе туристической отрасли. Например, для туристов становится важно, как организована эпидемиологическая безопасность в местах их пребывания.

«Люди хотят знать, какие меры безопасности будут предприняты. Все хотят каких-то дополнительных услуг и по обычной стоимости. Я думаю, что гостиницы будут представлять дополнительные услуги за ту же стоимость. Например, трансфер, включённый в стоимость проживания», — сказал Волков.

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