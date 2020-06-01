Сеул, , 12:31 — REGNUM Оставшаяся часть южнокорейского военного подразделения Hanbit Unit отправится чартерным рейсом в Южный Судан 1 июня во второй половине дня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, вместе с миротворческими силами ООН в Южный Судан будет доставлена гуманитарная помощь (20 тыс. медицинских масок и наборы для диагностики коронавируса).

Напомним, что часть военного подразделения была отправлена в африканскую страну 18 мая.

В настоящее время в Южном Судане выявлено 994 случая заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 10 человек.

Военное подразделение Hanbit Unit является миротворческими силами ООН, созданными совместно с Республикой Кореей и Южным Суданом для восстановления Южного Судана и оказания помощи беженцам. Данное подразделение с 2013 года расположено в городе Бор, провинция Джонглей.

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